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American Express Aktie 906153 / US0258161092

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American Express-Anlage im Blick 02.06.2026 16:02:26

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

American Express
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Heute vor 10 Jahren wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 150.580 American Express-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 47’212.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 313.54 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 372.13 Prozent erhöht.

American Express wurde am Markt mit 215.73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
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