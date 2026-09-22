American Express Aktie 906153 / US0258161092
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22.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Express-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das American Express-Papier an diesem Tag bei 64.63 USD. Bei einem American Express-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.547 American Express-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (313.59 USD), wäre die Investition nun 485.21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 385.21 Prozent angezogen.
Am Markt war American Express jüngst 210.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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