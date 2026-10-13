American Express Aktie 906153 / US0258161092
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13.10.2026 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 168.72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.593 American Express-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 311.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184.64 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84.64 Prozent.
Am Markt war American Express jüngst 208.30 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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