American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende American Express-Anlage?
|
04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen American Express-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Express-Anteile betrug an diesem Tag 298.59 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33.491 American Express-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’544.93 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 03.08.2026 auf 344.72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.45 Prozent erhöht.
Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 227.37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Express Co.
|
16:29
|American Express Aktie News: American Express am Nachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
06.08.26
|American Express Aktie News: American Express am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.