Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Express-Anteile betrug an diesem Tag 298.59 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33.491 American Express-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’544.93 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 03.08.2026 auf 344.72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 15.45 Prozent erhöht.

Der American Express-Wert an der Börse wurde auf 227.37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch