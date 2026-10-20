Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 20.10.2016 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Express-Aktie an diesem Tag bei 66.78 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.975 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’738.10 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 19.10.2026 auf 316.41 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 373.81 Prozent gesteigert.

American Express war somit zuletzt am Markt 211.86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch