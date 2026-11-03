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Rentables Amazon-Investment? 03.11.2026 16:02:21

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Amazon gewesen.

Amazon
211.51 CHF 3.91%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurde die Amazon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 254.00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 39.370 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 9’670.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245.63 USD belief. Damit wäre die Investition 3.30 Prozent weniger wert.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2.60 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4421 19.03.2027 157976468
Long 12.4036 19.03.2027 154025218
Long 204.6589 18.12.2026 155498687
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4421 9.74 154717895
Long 11.3638 5.03 161358674
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1771 10.70 158969270
Short 9.0911 7.92 159840222
Short 20.4549 2.10 162230891
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 48959732
Long 10 -10.82 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:46 Logo WHS Bitcoin vor dem Comeback? IBIT-ETF mit Short Put im Fokus | Eine Aktie, eine Option
09:57 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
09:47 SMI setzt neue Bestmarke
09:05 Marktüberblick: Lufthansa im Aufwind
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltelinie unterboten
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’350.34 19.66 S7BCUU
Short 15’652.19 13.97 S9BVAU
Short 16’236.40 8.99 SOBQLU
SMI-Kurs: 14’880.83 04.11.2026 12:35:39
Long 14’140.69 19.92 SMBVRU
Long 13’797.02 13.65 STW8BU
Long 13’255.91 8.94 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Amazon 211.51 3.91% Amazon

Amazon am 03.11.2026

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SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor einem Jahr abgeworfen
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