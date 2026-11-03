Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Amazon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 254.00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 39.370 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 9’670.47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245.63 USD belief. Damit wäre die Investition 3.30 Prozent weniger wert.

Der Amazon-Wert an der Börse wurde auf 2.60 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch