Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient

Am 08.09.2025 wurde das Amazon-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 235.84 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Amazon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.424 Anteilen. Die gehaltenen Amazon-Aktien wären am 04.09.2026 109.61 USD wert, da der Schlussstand 258.51 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 109.61 USD entspricht einer Performance von +9.61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Amazon eine Marktkapitalisierung von 2.79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch