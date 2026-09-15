Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amazon-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 140.39 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Amazon-Papier investiert hätte, hätte er nun 7.123 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 253.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’805.97 USD wert. Mit einer Performance von +80.60 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Amazon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.78 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch