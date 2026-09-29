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Frühe Investition 29.09.2026 16:02:21

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Amazon
205.89 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 41.45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.412 Amazon-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 246.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 593.81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 493.81 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2.69 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4604 9.93 159840222
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Long 5 -20.04 48959732
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Annette Shaff / Shutterstock.com
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