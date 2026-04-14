Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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14.04.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amazon von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Amazon-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amazon-Aktie betrug an diesem Tag 31.04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Amazon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.222 Amazon-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.04.2026 772.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239.89 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 672.90 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Amazon belief sich zuletzt auf 2.57 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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