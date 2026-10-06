Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Amazon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 220.90 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.527 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 251.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’138.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.81 Prozent.

Der Börsenwert von Amazon belief sich jüngst auf 2.72 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch