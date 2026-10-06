Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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06.10.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Amazon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Amazon-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 220.90 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.527 Amazon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 251.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’138.07 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.81 Prozent.
Der Börsenwert von Amazon belief sich jüngst auf 2.72 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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