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Amazon-Investment im Blick 20.10.2026 16:02:19

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Amazon-Einstiegs gewesen.

Amazon
218.04 CHF 0.54%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 170.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.586 Amazon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie auf 262.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53.70 Prozent angezogen.

Am Markt war Amazon jüngst 2.70 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2647 17.06.2027 157879251
Long 12.4625 19.03.2027 157049917
Long 436.1869 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3878 11.14 159745109
Long 12.4537 5.33 161991939
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5057 11.13 155495198
Short 10.9047 5.04 158969270
Short 15.5672 2.40 159840222
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.56 48959732
Long 10 -28.38 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’021.00 19.68 S3B2AU
Short 15’329.96 13.82 SGB5HU
Short 15’912.61 8.82 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’478.37 20.10.2026 17:30:05
Long 13’812.26 19.16 S05FBU
Long 13’499.54 13.56 SNB4VU
Long 12’954.19 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Amazon am 20.10.2026

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