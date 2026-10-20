Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Amazon-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 170.75 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.586 Amazon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Amazon-Aktie auf 262.45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.70 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53.70 Prozent angezogen.

Am Markt war Amazon jüngst 2.70 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch