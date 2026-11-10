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|Lukrativer Amazon-Einstieg?
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10.11.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Amazon-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Amazon-Aktie an diesem Tag 143.56 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.697 Amazon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185.94 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 09.11.2026 auf 266.93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 85.94 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2.79 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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