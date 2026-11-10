Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amazon-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Amazon-Aktie an diesem Tag 143.56 USD wert. Bei einem Amazon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.697 Amazon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185.94 USD, da sich der Wert eines Amazon-Anteils am 09.11.2026 auf 266.93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 85.94 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Amazon belief sich zuletzt auf 2.79 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch