Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 129.79 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 77.048 Amazon-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’996.15 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 12.10.2026 auf 259.53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99.96 Prozent angezogen.

Am Markt war Amazon jüngst 2.83 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch