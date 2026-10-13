Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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13.10.2026 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Amazon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Amazon-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Amazon-Aktie an diesem Tag bei 129.79 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amazon-Aktie investiert, befänden sich nun 77.048 Amazon-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’996.15 USD, da sich der Wert eines Amazon-Papiers am 12.10.2026 auf 259.53 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 99.96 Prozent angezogen.
Am Markt war Amazon jüngst 2.83 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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