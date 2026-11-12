Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Alphabet C (ex Google)-Papier 37.70 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.652 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 290.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 770.88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 670.88 Prozent angewachsen.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 3.48 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch