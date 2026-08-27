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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Lukrativer Alphabet C (ex Google)-Einstieg? 27.08.2026 16:02:19

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Alphabet C
271.19 CHF -1.00%
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Am 27.08.2025 wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 208.21 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 4.803 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 1’628.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339.10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 62.86 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.20 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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