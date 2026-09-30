3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren 3M-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3M-Anteile 78.39 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.276 3M-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des 3M-Papiers auf 168.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 114.93 Prozent vermehrt.
Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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