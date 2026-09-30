Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem 3M-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren 3M-Anteile 78.39 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.276 3M-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des 3M-Papiers auf 168.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 114.93 Prozent vermehrt.

Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch