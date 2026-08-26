Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das 3M-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 156.57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.387 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (179.37 USD), wäre das Investment nun 1’145.62 USD wert. Mit einer Performance von +14.56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 92.19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch