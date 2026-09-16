Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 146.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.822 3M-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 164.67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’123.37 USD wert. Damit wäre die Investition 12.34 Prozent mehr wert.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 83.45 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch