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|Rentabler 3M-Einstieg?
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25.11.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen 3M-Investment gewesen.
Am 25.11.2023 wurde das 3M-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 80.34 USD wert. Bei einem 3M-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124.466 3M-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 23’292.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.14 USD belief. Das entspricht einem Plus von 132.92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von 3M bezifferte sich zuletzt auf 95.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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