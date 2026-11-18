|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives 3M-Investment?
|
18.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in 3M-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des 3M-Papiers betrug an diesem Tag 165.79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 6.032 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 180.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’091.02 USD wert. Mit einer Performance von +9.10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war 3M jüngst 93.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu 3M Co.
|
18.11.26
|3M Aktie News: 3M tendiert am Mittwochabend um Nulllinie (finanzen.ch)
|
18.11.26
|3M Aktie News: 3M am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
3M am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.