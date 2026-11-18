Heute vor 1 Jahr wurden Trades der 3M-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des 3M-Papiers betrug an diesem Tag 165.79 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 6.032 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 180.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’091.02 USD wert. Mit einer Performance von +9.10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war 3M jüngst 93.90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch