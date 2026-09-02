3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren 3M-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden 3M-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen 3M-Anteile letztlich bei 89.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 111.664 3M-Aktien im Depot. Die gehaltenen 3M-Anteile wären am 01.09.2026 19’009.68 USD wert, da der Schlussstand 170.24 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90.10 Prozent angewachsen.
Insgesamt war 3M zuletzt 88.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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