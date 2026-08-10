Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Walt Disney-Papier an diesem Tag 177.07 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 5.647 Walt Disney-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 104.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592.48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40.75 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 181.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch