Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Walt Disney-Investition im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Walt Disney von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Walt Disney-Papier an diesem Tag 177.07 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, befänden sich nun 5.647 Walt Disney-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 104.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 592.48 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40.75 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Walt Disney eine Marktkapitalisierung von 181.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walt Disney
|
18:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Starke Disney-Zahlen: Ist das der Wendepunkt für die Aktie? (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.