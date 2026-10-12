Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Walt Disney-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 91.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.940 Walt Disney-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’182.04 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 09.10.2026 auf 108.05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18.20 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Walt Disney eine Börsenbewertung in Höhe von 186.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch