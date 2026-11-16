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|Walt Disney-Investition
|
16.11.2026 16:02:16
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Walt Disney eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Walt Disney-Aktie 105.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Walt Disney-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.945 Walt Disney-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (118.97 USD), wäre das Investment nun 112.45 USD wert. Damit wäre die Investition um 12.45 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Walt Disney zuletzt 205.13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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