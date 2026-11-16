Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Walt Disney-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Walt Disney-Aktie 105.80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Walt Disney-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.945 Walt Disney-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (118.97 USD), wäre das Investment nun 112.45 USD wert. Damit wäre die Investition um 12.45 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Walt Disney zuletzt 205.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch