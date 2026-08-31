Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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31.08.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.68 USD. Bei einem Walt Disney-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.950 Walt Disney-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 108.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’291.83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29.18 Prozent vermehrt.
Walt Disney wurde am Markt mit 186.83 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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