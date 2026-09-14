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Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

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Lohnender Walt Disney-Einstieg? 14.09.2026 16:02:19

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Walt Disney-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Walt Disney
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Vor 10 Jahren wurde das Walt Disney-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 92.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.084 Walt Disney-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 115.49 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 11.09.2026 auf 106.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.49 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Walt Disney bezifferte sich zuletzt auf 183.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gary718 / Shutterstock.com
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