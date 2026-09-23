Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Walmart-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54.12 USD. Bei einem Walmart-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18.479 Walmart-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 110.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’034.86 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 103.49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 850.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch