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Walmart Aktie 984101 / US9311421039

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Investmentbeispiel 26.08.2026 16:02:25

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Walmart
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Am 26.08.2023 wurden Walmart-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Walmart-Anteile 52.61 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.901 Walmart-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (105.38 USD), wäre das Investment nun 200.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100.32 Prozent angezogen.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 846.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
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