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Frühe Anlage 16.09.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Walmart
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Am 16.09.2025 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Walmart-Aktie an diesem Tag bei 103.42 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.967 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.52 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 15.09.2026 auf 108.09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.52 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 864.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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