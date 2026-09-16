Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
16.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.09.2025 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Walmart-Aktie an diesem Tag bei 103.42 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.967 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104.52 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 15.09.2026 auf 108.09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.52 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 864.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walmart
|
16:29
|Walmart Aktie News: Walmart tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Walmart Aktie News: Walmart fällt am Dienstagabend (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)