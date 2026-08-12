Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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12.08.2026 16:02:41
Dow Jones 30 Industrial-Titel Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Walmart-Papier an diesem Tag bei 24.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 40.601 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’598.46 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 11.08.2026 auf 113.26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 359.85 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Walmart eine Börsenbewertung in Höhe von 897.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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