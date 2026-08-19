Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 19.08.2021 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 231.57 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43.183 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 15’729.59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364.25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57.30 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Visa belief sich jüngst auf 673.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch