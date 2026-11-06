Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 533.46 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das UnitedHealth-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.875 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 741.80 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 05.11.2026 auf 395.72 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 25.82 Prozent gleich.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 365.80 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch