UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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09.10.2026 16:02:34
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen UnitedHealth-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurde die UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 526.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.190 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 370.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70.45 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29.55 Prozent abgenommen.
UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 336.58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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