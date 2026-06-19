UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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19.06.2026 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem UnitedHealth-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das UnitedHealth-Papier bei 458.49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 21.811 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (400.96 USD), wäre das Investment nun 8’745.23 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 12.55 Prozent.
UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 363.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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