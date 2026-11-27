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27.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das UnitedHealth-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 329.71 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.033 UnitedHealth-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’049.98 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Anteils am 25.11.2026 auf 346.19 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5.00 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 309.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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