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|Profitabler Travelers-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Travelers gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 286.85 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 3.486 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 17.11.2026 1’386.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397.58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38.60 Prozent zugenommen.
Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 82.62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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