Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
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26.08.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Travelers-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 270.89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.692 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’364.61 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 25.08.2026 auf 369.66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 36.46 Prozent gleich.
Der Marktwert von Travelers betrug jüngst 77.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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