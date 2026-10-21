Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 269.34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.371 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Travelers-Aktien wären am 20.10.2026 146.93 USD wert, da der Schlussstand 395.73 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +46.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Travelers belief sich zuletzt auf 79.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch