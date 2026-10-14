Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingebracht

Am 14.10.2016 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 115.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86.896 Travelers-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’436.57 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 13.10.2026 auf 373.28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224.37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 76.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch