Travelers Aktie 2959439 / US89417E1091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Travelers-Investment gewesen.
Am 14.10.2016 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Travelers-Aktie bei 115.08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86.896 Travelers-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32’436.57 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 13.10.2026 auf 373.28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 224.37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Travelers belief sich zuletzt auf 76.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
14.10.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.10.26
|NYSE-Handel: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verliert (finanzen.ch)