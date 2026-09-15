Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sherwin-Williams-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sherwin-Williams-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 357.08 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sherwin-Williams-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28.005 Sherwin-Williams-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 324.50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’087.60 USD wert. Mit einer Performance von -9.12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sherwin-Williams wurde jüngst mit einem Börsenwert von 78.64 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch