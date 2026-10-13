Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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13.10.2026 16:02:28
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Sherwin-Williams-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Sherwin-Williams-Papier bei 332.16 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Sherwin-Williams-Aktie investiert hat, hat nun 0.301 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 96.40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 320.21 USD belief. Damit wäre die Investition 3.60 Prozent weniger wert.
Alle Sherwin-Williams-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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