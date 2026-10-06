Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren verdient

Am 06.10.2016 wurden Sherwin-Williams-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 91.36 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109.461 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Anteile wären am 05.10.2026 34’858.98 USD wert, da der Schlussstand 318.46 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 248.59 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Sherwin-Williams zuletzt 77.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch