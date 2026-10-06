Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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06.10.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sherwin-Williams von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Sherwin-Williams-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 06.10.2016 wurden Sherwin-Williams-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 91.36 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 109.461 Sherwin-Williams-Aktien. Die gehaltenen Sherwin-Williams-Anteile wären am 05.10.2026 34’858.98 USD wert, da der Schlussstand 318.46 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 248.59 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Sherwin-Williams zuletzt 77.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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