Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sherwin-Williams von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Sherwin-Williams-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 282.26 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Sherwin-Williams-Aktie investiert, befänden sich nun 3.543 Sherwin-Williams-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sherwin-Williams-Papiers auf 332.79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’179.02 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’179.02 USD, was einer positiven Performance von 17.90 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Sherwin-Williams eine Börsenbewertung in Höhe von 79.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch