Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 328.02 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.305 Sherwin-Williams-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 349.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.54 USD wert. Mit einer Performance von +6.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 82.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch