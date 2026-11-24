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|Lohnendes Sherwin-Williams-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sherwin-Williams-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sherwin-Williams-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Sherwin-Williams-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 328.02 USD. Bei einem Sherwin-Williams-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.305 Sherwin-Williams-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 349.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.54 USD wert. Mit einer Performance von +6.54 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Sherwin-Williams eine Marktkapitalisierung von 82.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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