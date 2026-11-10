Dow Jones 30 Industrial-Titel Sherwin-Williams-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sherwin-Williams von vor einem Jahr eingefahren

Sherwin-Williams-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Sherwin-Williams-Aktie betrug an diesem Tag 342.55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.919 Sherwin-Williams-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 357.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’044.90 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4.49 Prozent.

Der Börsenwert von Sherwin-Williams belief sich jüngst auf 82.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch