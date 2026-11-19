Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Salesforce-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 301.17 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 33.204 Salesforce-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 190.40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’322.01 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 36.78 Prozent.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 160.37 Mrd. USD. Der Salesforce-Börsengang fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38.50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch