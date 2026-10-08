Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr bedeutet

Am 08.10.2025 wurde die Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 240.43 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 41.592 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 9’339.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224.56 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 6.60 Prozent.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 185.05 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch