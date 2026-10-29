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29.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Salesforce-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Salesforce-Papier letztlich bei 75.13 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 133.103 Salesforce-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.10.2026 32’225.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 242.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 222.25 Prozent gesteigert.
Salesforce wurde am Markt mit 199.56 Mrd. USD bewertet. Der erste Handelstag der Salesforce-Aktie an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38.50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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