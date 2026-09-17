Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Salesforce-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.09.2023 wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 214.61 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46.596 Salesforce-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 250.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’674.20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.74 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 210.51 Mrd. USD. Salesforce-Anteile wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Das Salesforce-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch